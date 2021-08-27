Яркая летняя головоломка была создана по заказу обувного бренда FootActive из Сомерсета. Не удивительно, что авторы загадки предлагают на своем красочном изображении найти летнюю обувь.

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Задача ясна – выявить босоножки, которые потерялись на заполненном до отказа пляжа и лежат отдельно друг от друга. Но сможете ли вы побить текущий рекорд, который составляет 1 минуту 20 секунд?



Головоломка недели: 80 секунд на то, чтобы найти босоножки на заполненном пляже / Фото Daily Mail

Нужна подсказка? Обратите внимание на верхнюю часть изображения.

​Головоломка недели / Фото Daily Mail

Сдаетесь? Прокрутите вниз – там вас ждет ответ.

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80 секунд на то, чтобы найти босоножки на заполненном пляже / Фото Daily Mail

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