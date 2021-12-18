Головоломка тижня: 10 секунд на те, щоб знайти три льодяники серед сніговиків
Джерело:The Dudolf
Візуальні завдання можуть дати зрозуміти, чи працює ваш зір правильно. І хоча деякі задачі можуть здатися легкими, для їх розгадки необхідно загострити свій зір і звернути пильну увагу.
Угорський художник Гергей Дудаш представив новий візуальний виклик. У ньому користувачам надається можливість перевірити свої навички концентрації і зору.
Це цікаво Головоломка тижня: перевірте свої навички концентрації та знайдіть порожнє горнятко за 12 секунд
Всередині різдвяної картини заховані три цукерки. Нехай їх форма і колір вас не бентежать. Подивіться уважно на сніговиків. Чи можете ви знайти льодяники? Зосередьтеся, у вас всього 10 секунд.
Головоломка тижня: 10 секунд на те, щоб знайти три льодяники серед сніговиків / Фото The Dudolf
Якщо ви все ще не можете знайти солодощі – закрийте очі, відпочиньте, і, можливо, стане простіше.
Головоломка тижня / Фото The Dudolf
Попередня Головоломка тижня: пастка для очей – чи знайдете ви три яблука, сховані між пташками
Все ще шукаєте? Не хвилюйтеся – ми поділимося з вами відповіддю.
10 секунд на те, щоб знайти три льодяники серед сніговиків / Фото The Dudolf