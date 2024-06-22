У Нью-Йорку гігантський "дракон" повис на Емпайр-Стейт-Білдінг: у чому причина
У центрі Нью-Йорка з'явилася нова визначна пам'ятка – гігантський надувний дракон, який вчепився у шпиль Емпайр-Стейт-Білдінг. Ця захоплююча інсталяція приурочена до виходу другого сезону серіалу "Будинок дракона", приквелу до культового "Гри престолів".
Інсталяція вже привернула увагу тисяч туристів та фанатів серіалу, які збираються біля Емпайр-Стейт-Білдінг, щоб зробити незабутні фотографії на тлі дракона.
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Надувний дракон розташований на висоті 102-го поверху над Мангеттеном. Це вражаюче видовище стало можливим завдяки стрімінговому сервісу HBO, який таким чином вирішив привернути увагу до нового сезону популярного шоу.
У Нью-Йорку гігантський "дракон" повис: дивіться відео
Цей креативний маркетинговий хід від HBO ще раз підтверджує, що світ "Гри престолів" продовжує жити і захоплювати серця глядачів по всьому світу.
Що відомо про серіал "Будинок дракона"
- "Будинок дракона" – це американський телевізійний серіал, створений як приквел до відомого серіалу "Гра престолів". Серіал розповідає про події, що відбувалися за 200 років до початку основного сюжету "Гри престолів", і зосереджується на історії династії Таргарієнів.
- Серіал зберігає атмосферу і тематику "Гри престолів", зосереджуючись на політичних інтригах, битвах та сімейних конфліктах. Серіал обіцяє багато екшену, зокрема битви на драконах, які є невіддільною частиною історії.