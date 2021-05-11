Геймер знайшов локацію з GTA V у реальному житті: фото

Користувач порталу Reddit поділився у мережі світлинами цікавого місця. Він знайшов магазин у пустелі Колорадо, що дуже схожий на лабораторію Тревора Філліпса з відеогри Grand Theft Auto 5.

Звичайно, реальна будівля дещо відрізняється від ігрової, але те, що вони дуже подібні помітно неозброєним оком. Головна схожість – вивіска Liquor Grocery, яку ідентично відтворили у грі.

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Форма будинку з GTA також повторює реальну. До того ж і вигадана лабораторія, і справжній магазин розташовані посеред пустелі. Відрізняються вони лише деякими елементами оформлення фасаду.



Прототип лабораторії Тревора з GTA V / Фото Reddit

У GTA V Тревор Філліпс перетворив це приміщення на свій офіс, а також лабораторію з виготовлення наркотиків. Але у GTA Online, події якої відбувалися раніше, тут, як і в реальному житті, був магазин алкоголю. Гравці могли пограбувати його або ж купити тут снеки та напої.