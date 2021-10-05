Геолог виявив камінь, дуже схожий на мультперсонажа: фото дивної знахідки

Агат, схожий на героя культової телепередачі "Вулиця Сезам", викликав захоплення в мережі. Фото рідкісного каменю опублікували в інстаграмі.

Коли камінь розділили на 2 частини, виявилось, що всередині нього ховалося обличчя.

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Про знахідку розповів каліфорнійський колекціонер дорогоцінних каменів Майк Бауерс. В інстаграмі чоловік поділився відео з незвичайним каменем. Яйцеподібний агат приховав усередині смішне обличчя – разюче схоже на мультиплікаційного персонажа Коржика (Cookie Monster) з "Вулиці Сезам".

Агат неймовірно схожий на Коржика з "Вулиці Сезам" / Фото jackiantonovich

Що відомо про це шоу "Вулиця Сезам" – одна з найпопулярніших у світі дитячих передач. Шоу триває з 1969 року та досі є одним із найуспішніших. Персонажі "Вулиці Сезам" – лялькові герої, які навчають дошкільнят читати, рахувати та дотримуватися основних норм суспільства. В Україні шоу з’явилося у 2013 році.

Неймовірний агат відрив геолог Лукас Фассарі. Камінь знайшли у бразильському регіоні Ріо-Гранде-ду-Сул.

Кам’яний персонаж став зіркою

Агати – одні з найкрасивіших дорогоцінних каменів. На планеті існує аж 40 різновидів. Та навіть попри величезне розмаїття агатів, камені з обличчями – неймовірна рідкість.

Цей агат вразив соцмережі своїм ніжно-блакитним кольором, очима та усмішкою – дорогоцінність із Бразилії дійсно схожа на Коржика.

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Навіть сам персонаж, який має свою сторінку в твітері, зреагував на дивну знахідку.

Персонаж шоу теж написав про дивний камінчик / Фото з твітеру Коржика

Я, звичайно, не геолог, але гадаю, що цей камінчик виглядає як я,

– написав Коржик.

Колекціонер Бауерс розповів, що він неодноразово отримував пропозиції продати дивний агат. Чоловік стверджує, що йому пропонували суми понад 10 тисяч доларів, проте камінь він лишить собі попри будь-які пропозиції.