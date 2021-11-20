На Гаваях виявили "пивну річку": у воді дійсно міститься алкоголь

У долині Вайпіо, що на Гаваях знайшли струмок, що пахне пивом. Владою штату було розпочато розслідування, щоб виявити причини походження запаху.

Місцеві чиновники розповіли, що жителі повідомили їм про те, що від струмка сильно пахло хмільним напоєм. Перебуваючи поруч з потоком з закритими очима, можна було помилково вирішити, що людина в пабі, який не провітрювали кілька днів.

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Днями, коли ми прийшли сюди, можна було подумати, що це пивний паб, який не відкривав своїх дверей три або чотири дні,

– сказав місцевий екоактивіст.



На Гаваях виявили "пивну річку" / Фото Hawaii News Now

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Розслідування показало, що у воді дійсно міститься 1,2% алкоголю. Також в ній знайшли 0,4% цукру, який використовують пивовари. Виявилося, що річка пахла пивом через те, що була забруднена алкогольними стоками, які витекли з розливу від виробника спиртних напоїв пивоварного заводу Paradise Beverages.



У воді дійсно містилось 1,2% алкоголю / Фото Hawaii News Now

Міністерство охорони здоров'я Гаваїв повідомило, що виробники алкоголю усунули потік пива, який витікав з труби в струмок на протилежній стороні автомагістралі. Чи буде суд у зв'язку із забрудненням річки, поки невідомо.