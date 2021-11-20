Місцеві чиновники розповіли, що жителі повідомили їм про те, що від струмка сильно пахло хмільним напоєм. Перебуваючи поруч з потоком з закритими очима, можна було помилково вирішити, що людина в пабі, який не провітрювали кілька днів.

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Днями, коли ми прийшли сюди, можна було подумати, що це пивний паб, який не відкривав своїх дверей три або чотири дні,

– сказав місцевий екоактивіст.



На Гаваях виявили "пивну річку" / Фото Hawaii News Now

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Розслідування показало, що у воді дійсно міститься 1,2% алкоголю. Також в ній знайшли 0,4% цукру, який використовують пивовари. Виявилося, що річка пахла пивом через те, що була забруднена алкогольними стоками, які витекли з розливу від виробника спиртних напоїв пивоварного заводу Paradise Beverages.



У воді дійсно містилось 1,2% алкоголю / Фото Hawaii News Now

Міністерство охорони здоров'я Гаваїв повідомило, що виробники алкоголю усунули потік пива, який витікав з труби в струмок на протилежній стороні автомагістралі. Чи буде суд у зв'язку із забрудненням річки, поки невідомо.