Местные чиновники рассказали, что жители сообщили им о том, что от ручья сильно пахло хмельным напитком. Находясь рядом с потоком с закрытыми глазами, можно было ошибочно решить, что человек находится в пабе, который не проветривали несколько дней.

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На днях, когда мы пришли сюда, можно было подумать, что это пивной паб, который не открывал своих дверей три или четыре дня,

– сказал местный экоактивист.



На Гавайях обнаружили "пивную реку" / Фото Hawaii News Now

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Расследование показало, что в воде действительно содержится 1,2% алкоголя. Также в ней нашли 0,4% сахара, который используют пивовары. Оказалось, что река пахла пивом из-за того, что была загрязнена алкогольными стоками, которые вытекли из-за разлива от производителя спиртных напитков пивоваренного завода Paradise Beverages.



В воде действительно содержалось 1,2% алкоголя / Фото Hawaii News Now

Министерство здравоохранения Гавайев сообщило, что производители алкоголя устранили поток пива, который вытекал из трубы в ручей на противоположной стороне автомагистрали. Будет ли суд в связи с загрязнением реки, пока неизвестно.