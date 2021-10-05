У Франції під час ремонту будинку знайшли рідкісні золоті монети на суму 1 000 000 євро

Ящик із величезною кількістю рідкісних золотих монет, викарбуваних ще до Французької революції кінця 18 століття, знайшли майстри під час ремонту у будинку родини з французького міста Кемпер. Це трапилося ще у 2019 році, але про знахідку стало відомо лише зараз – коли власники вирішили продати монети.

Колись цей скарб, ймовірно, належав заможному торговцю або землевласнику. Всього там було 239 золотих монет. Чотири з них власники залишили собі на згадку, а решту – продали на аукціоні Ivoire / Deloys в Анжері 29 вересня.

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Початково експерти оцінили монети у 250 – 300 тисяч євро (7,7 – 9,2 мільйона гривень), але результат перевершив очікування. Вони пішли з молотка на загальну суму у понад 1 мільйон євро (30,8 мільйона гривень).

Прибуток з аукціону розділять між власниками будинку та трьома майстрами, які й виявили коштовний скарб у стіні. Кому і скільки дістанеться – не розголошують.

Одним із найдорожчих лотів виявився золотий луїдор 1646 року із зображенням Людовіка XIV. Торги за нього розпочалися зі ставки у 8 тисяч євро (246,5 тисячі гривень), а завершилися продажем за 46 тисяч євро (1,4 мільйона гривень). За стільки ж продали й іншу монету 1640 року із портретом Людовіка XIII.



Найдорожчі монети з колекції / Фото Ivoire / Deloys

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