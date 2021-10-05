Когда-то это сокровище, вероятно, принадлежало богатому торговцу или землевладельцу. Всего там было 239 золотых монет . Четыре из них владельцы оставили себе на память, а остальные – продали на аукционе I voire / Deloys в Анжере 29 сентября.

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Изначально эксперты оценили монеты в 250 – 300 тысяч евро (7,7 – 9,2 миллиона гривен), но результат превзошел ожидания. Они ушли с молотка на общую сумму более 1 миллиона евро (30,8 миллиона гривен).

Доход разделят между собственниками дома и тремя мастерами, которые обнаружили драгоценный клад в стене. Кому и сколько достанется – не разглашают.

Одним из самых дорогих лотов оказался золотой луидор 1646 года с изображением Людовика XIV . Торги за него начались со ставки в 8 тысяч евро (246,5 тысячи гривен), а завершились продажей за 46 тысяч евро (1,4 миллиона гривен). За столько же продали и другую монету 1640 года с портретом Людовика XIII .



Самые дорогие монеты из коллекции / Фото Ivoire / Deloys