Фотограф спалив свій дрон у жерлі вулкана Фаградалсф'яль заради неймовірних кадрів: відео

Ісландець Гардар Олаф скерував свій дрон прямісінько в жерло вулкана, в якому "кипіла" лава. Чоловік зробив це, щоб отримати унікальні відеоролики.

Минулої п'ятниці, 19 березня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградалсф'яль. Він розташований приблизно за 30 кілометрів від столиці країни Рейк'явіка. Виверження було невеликим та не становило небезпеки для населення та об'єктів інфраструктури. Проте це явище подарувало місцевим жителям дивовижні види на розпечену лаву.

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Виверження було невеликим та не становило небезпеки для населення та об'єктів інфраструктури. Проте це явище подарувало місцевим жителям дивовижні види на розпечену лаву.

Ісландський фотограф Гардар Олаф вирішив пожертвувати своїм дроном, щоб з максимально близької відстані зняти унікальні кадри виверження вулкана. Про це він заявив на своїй сторінці в інстаграмі, де опублікував короткі відео, зняті біля жерла.

Ти відчуваєш жар? Розплавив свій безпілотник для цього пострілу,

– підписав публікацію Гардар Олаф.

Сила природи. Виверження в Рейк'янесі дійсно унікальне, постійний потік лави при температурі 1 240°C – це те, чого вчені ніколи раніше не спостерігали, і є ознаки того, що воно може тривати набагато довше, ніж попередні виверження в Ісландії.

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