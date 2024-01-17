Вражає, але знімок став вірусним і приніс йому 3 тисячі доларів.

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Як митцю вдалося зробити легендарне фото

За словами 32-річного художника, йому довелося здійснити "паломництво до чиказької щурячої нори". На самому ж знімку зображений відбиток на землі у формі гризуна. Силует був до того ж наповнений водою.



Знімок, який приніс популярність / Фото Вінслоу Дюмейна

Що цікаво, допис набрав 5 мільйонів переглядів, практично дев'ять тисяч репостів та понад 136 тисяч вподобайок.

Коли я побачив щурячу нору на землі, це вразило мене, як удар по тілу – я одразу сильно розсміявся,

– прокоментував зображення Вінслоу Дюмейн.

Через хвилину після публікації фото митець оприлюднив в соцмережі і кілька своїх продуктів на продаж. Фото "ями" стало для нього рекламним інструментом, яке допомогло продати інші речі. Різних дрібниць він продав на три тисячі доларів.

Пранкер, на імя Макс вирішив пожартувати та обклеїв кожен міліметр будинку своїх батьків подарунковою обгорткою. На це йому знадобилося 92 години та безліч паперу.

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