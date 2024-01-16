Все через те, що пілот нібито розчарував його.

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Що ж сталося на борту

Інцидент стався 14 січня після того, як рейс IndiGo, що прямував з Делі до Гоа в Індії. Через погану видимість, спричинену густим туманом, рейс довелося затримати аж на 13 годин. Пілот Ануп Кумар повідомив про ситуацію, яка, вочевидь, не влаштовувала одного з пасажирів, на ім'я Сахіл Катарія. На кадрах, які з'явилися в мережі, видно, як розгніваний мандрівник, одягнений у жовту толстовку б'є пілота.

Якщо хочеш літати, керуй літаком. Інакше відчини двері,

– кричить нападник пілоту.

У цей момент між ними стала стюардеса. Вона намагалася зупинити розгніваного пасажира. Пізніше вона розплакалася і сказала, що те, що зробив пасажир, неправильно.

Що сталося на борту: дивіться відео

Розгніваного пасажира вивела озброєна охорона. Вона ж змусила чоловіка на камеру попросити вибачення у пілота. І пілот, і авіакомпанія подали заяву на Катарію, якого заарештувала поліція Делі.

Глядачі поквапилися присоромити мандрівника за напад:

"Розчарування не дає пасажиру права застосовувати фізичне насильство до члена екіпажу".

"Цього маніяка слід занести до списку заборонених для польотів як мінімум на 3 роки".

Раніше на борту літака авіакомпанії American Airlines також стався прикрий інцидент. Одна з пасажирок влаштувала дебош і навіть погрожувала членам екіпажу.