"Дай свій інстаграм": фотограф попросив у дівчини соцмережі, а вона виявилась Ріанною – відео

У понеділок, 5 квітня, у Нью-Йорку відбувся мітинг Stop Asian Hate проти расизму та дискримінації американців азійського походження. Один із фотографів, який брав участь у цій акції, сфотографував дівчину та запитав у неї про нікнейм в інстаграмі, щоб позначити її на фото. Уявіть собі його здивування, коли він зрозумів, що перед ним стоїть світова зірка.

Фотограф простягнув дівчині телефон, аби вона ввела свій нікнейм у полі пошуку в інстаграмі. Вона надрукувала "badgalriri", і відкрила свою сторінку. Коли хлопець побачив профіль Ріанни у себе на телефоні, він явно був збентежений. Він навіть перепитав, чи це справді вона.

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Впізнати Ріанну на мітингу справді було нелегко. Співачка одягнула маску, темні окуляри та кепку – її обличчя неможливо було роздивитися.

Цей момент зняла на відео асистентка співачки Тіна Чуонг, і опублікувала його в соціальних мережах.