У соцмережах чоловіка пожаліли за "сумний" обід, який він приніс на роботу.
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Фото "сумної" їжі набрало понад 1,3 мільйона переглядів у твітері і тисячі коментарів.
Що ж було в його ланчбоксі
Виявилося, що чоловік приготував собі на обід рис без приправ і три сосиски. Люди були шоковані, адже він не поклав ані овочів, ані якогось соусу, аби рис не був таким сухим.
Ось що написали користувачі соцмереж:
- "Краще, ніж голодувати".
- "Де приправи?".
- "Такий сумний обід змусить вас задуматися про життя".
- "Гарна їжа. Ви не знаєте, над чим смієтеся".
Чоловік приніс на роботу "сумний" обід / Фото Mirror
Раніше 29-річний Кемерон Голланд з Австралії знайшов у машині "скам'янілий" чизбургер з McDonald's. За словами чоловіка, твердий чизбургер виглядав свіжим, але йому було, напевно, років три. Після цього чоловік заприсягся більше ніколи не замовляти фастфуд.