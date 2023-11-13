У соцмережах чоловіка пожаліли за "сумний" обід, який він приніс на роботу.

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Фото "сумної" їжі набрало понад 1,3 мільйона переглядів у твітері і тисячі коментарів.

Що ж було в його ланчбоксі

Виявилося, що чоловік приготував собі на обід рис без приправ і три сосиски. Люди були шоковані, адже він не поклав ані овочів, ані якогось соусу, аби рис не був таким сухим.

Ось що написали користувачі соцмереж:

"Краще, ніж голодувати".

"Де приправи?".

"Такий сумний обід змусить вас задуматися про життя".

"Гарна їжа. Ви не знаєте, над чим смієтеся".



Чоловік приніс на роботу "сумний" обід / Фото Mirror

Раніше 29-річний Кемерон Голланд з Австралії знайшов у машині "скам'янілий" чизбургер з McDonald's. За словами чоловіка, твердий чизбургер виглядав свіжим, але йому було, напевно, років три. Після цього чоловік заприсягся більше ніколи не замовляти фастфуд.

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