Інцидент стався ще 4 листопада. Сантехнік, ім'я якого не називається, отримав дзвінок від чоловіка з проханням допомогти йому усунути несправність водопровідної труби в його будинку.

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Чоловік взяв сантехніка у заручники

Власник квартири вибухнув після того, як фахівець назвав вартість робіт. Саме цим він і розлютив чоловіка, який став погрожувати сантехніку.

Сусіди чоловіка викликали поліцію, почувши дивні звуки. Коли поліція прибула на місце, нападник відмовився відпустити свого бранця, погрожуючи підірвати балон із газом, якщо хтось спробує потрапити в його житло.

Як вдалося врятувати сантехніка

У момент, коли озброєний чоловік з'явився у вікні своєї квартири разом із заручником, поліція розгледіла, що пістолет несправжній. Але про всяк випадок усіх мешканців з будинку евакуювали. Після цього поліція зв'язала чоловіка і врятувала потерпілого.

Сантехнік підтвердив, що чоловік почав поводитися агресивно після того, як почув його розцінки на ремонт водопровідної труби, що протікає. На жаль, невідомо, скільки запросив працівник.

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