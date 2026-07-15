Збіг чи реальна містика: 5 історій людей, які були на одному фото ще до знайомства

Іноді життя підкидає такі збіги, що в них складно повірити навіть найзатятішим скептикам. Старі фотографії, які роками припадали пилом у сімейних альбомах, раптово можуть відкрити несподівані деталі, які шокують усіх.

У різних країнах світу вже не раз траплялися дивовижні історії, коли люди знаходили себе на одному знімку ще задовго до знайомства. 24 Канал зібрав кілька реальних історій, які показують, що випадкові зустрічі іноді бувають зовсім не випадковими.

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Потрапили на одне фото за 11 років до знайомства

Однією з найвідоміших у мережі історій є історія китайської пари Сюе та Є. У липні 2000 року Сюе приїхала з мамою до міста Циндао. У той самий день Є був там із туристичною групою. Коли дівчину фотографували біля скульптури на площі May Fourth Square хлопець випадково потрапив у кадр позаду Сюе. У 2011 році вони познайомилися в іншому місті – Ченду, закохалися й одружилися. Лише після весілля, переглядаючи старі сімейні фото, чоловік впізнав себе на знімку дружини. Що це? Містика?



Пара знайшла себе на одному фото задовго до знайомства / Фото з соцмереж

Жінка побачила себе на дитячій світлині чоловіка

Жителька Венесуели Айліс випадково знайшла себе на дитячій фотографії свого чоловіка Педро, зробленій у 2005 році – за багато років до їхнього знайомства. На одному зі знімків із міського параду маленький Педро йде в колоні, а Айліс випадково потрапила в кадр на задньому плані й дивиться в його бік. Фото вона знайшла, коли переглядала дитячий альбом чоловіка.

Айліс розповіла, що не пам'ятає того дня, адже тоді була маленькою, а з Педро познайомилася лише у 17 років. За її словами, коли вони побачили цей знімок, то не могли повірити своїм очам. Жінка каже, що їм було весело і навіть трохи моторошно через такий збіг.

Дружина побачила себе на фото чоловіка з дитинства: дивіться відео

Фото з дитинства відкрило таємницю

Британське подружжя Еймі Мейден і Нік Вілер випадково дізналися, що були разом на одному фото ще в дитинстві. Уже після весілля, переглядаючи сімейний альбом у дідуся Ніка, вони знайшли знімок, зроблений під час відпочинку на пляжі. Шестирічний Нік сидів біля піщаного замку, а п'ятирічна Еймі гралася неподалік на задньому плані.



Пара виявила себе на одному кадрі з дитинства задовго до знайомства / Фото з соцмереж

Того дня родини відпочивали на одному пляжі, але не були знайомі й не спілкувалися. Лише через 11 років Еймі та Нік зустрілися в одній школі, а ще через кілька років одружилися. Їхнє весілля відбулося в церкві за хвилину ходьби від того самого місця, де колись було зроблено випадковий знімок.

Подружжя познайомилося раніше, ніж вони думали: викрило фото

Австралійське подружжя Грейс Дженнінгс-Едквіст і Бен Черіні випадково дізналося, що їхня історія знайомства була зовсім не такою, як вони думали. Вони вважали, що вперше зустрілися у 23 роки, але пізніше Грейс знайшла старе дитяче фото, де вони були присутні на одній вечірці.

Я думала, що вперше зустріла свого чоловіка у 23 роки. Але щойно знайшла фотографію, на якій ми обоє на одній дитячій вечірці. Це я – у білій сукні, придивляюся до нього,

– написала Грейс у соцмережах.



Подружжя знайшло спільний кадр з дитинства / Фото з соцмереж

Після цього відкриття пара зрозуміла, що їхні шляхи перетиналися ще в дитинстві завдяки спільним знайомим сімей. Вони були шоковані знахідкою, адже роками не здогадувалися про цей випадковий збіг.