В разных странах мира уже не раз происходили удивительные истории, когда люди обнаруживали себя на одном снимке еще задолго до знакомства. 24 Канал собрал несколько реальных историй, которые показывают, что случайные встречи иногда бывают вовсе не случайными.

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Оказались на одном фото за 11 лет до знакомства

Одной из самых известных в сети историй является история китайской пары Сюэ и Е. В июле 2000 года Сюэ приехала с мамой в город Циндао. В тот же день Е был там с туристической группой. Когда девушку фотографировали возле скульптуры на площади May Fourth Square, парень случайно попал в кадр позади Сюэ. В 2011 году они познакомились в другом городе – Чэнду, влюбились и поженились. Только после свадьбы, просматривая старые семейные фото, мужчина узнал себя на снимке жены. Что это? Мистика?



Пара обнаружила друг друга на одной фотографии задолго до знакомства / Фото из соцсетей

Женщина увидела себя на детской фотографии мужа

Жительница Венесуэлы Айлис случайно обнаружила себя на детской фотографии своего мужа Педро, сделанной в 2005 году – за много лет до их знакомства. На одном из снимков с городского парада маленький Педро идет в колонне, а Айлис случайно попала в кадр на заднем плане и смотрит в его сторону. Фото она нашла, когда просматривала детский альбом мужа.

Айлис рассказала, что не помнит тот день, ведь тогда она была маленькой, а с Педро познакомилась только в 17 лет. По ее словам, когда они увидели этот снимок, то не могли поверить своим глазам. Женщина говорит, что им было весело и даже немного жутко из-за такого совпадения.

Жена увидела себя на детском фото мужа: смотрите видео

Фото из детства раскрыло тайну

Британские супруги Эйми Мейден и Ник Уилер случайно узнали, что были вместе на одном фото еще в детстве. Уже после свадьбы, просматривая семейный альбом у дедушки Ника, они нашли снимок, сделанный во время отдыха на пляже. Шестилетний Ник сидел возле песчаного замка, а пятилетняя Эйми играла неподалеку на заднем плане.



Пара обнаружила себя на одном кадре из детства задолго до знакомства / Фото из соцсетей

В тот день семьи отдыхали на одном пляже, но не были знакомы и не общались. Лишь спустя 11 лет Эйми и Ник встретились в одной школе, а еще через несколько лет поженились. Их свадьба состоялась в церкви в минуте ходьбы от того самого места, где когда-то был сделан случайный снимок.

Супруги познакомились раньше, чем думали: это выявила фотография

Австралийская супружеская пара Грейс Дженнингс-Эдквист и Бен Черини случайно узнала, что история их знакомства была совсем не такой, как они думали. Они считали, что впервые встретились в 23 года, но позже Грейс нашла старую детскую фотографию, на которой они оба присутствовали на одной вечеринке.

Я думала, что впервые встретила своего мужа в 23 года. Но только что нашла фотографию, на которой мы оба на одной детской вечеринке. Это я – в белом платье, пристально смотрю на него,

– написала Грейс в соцсетях.



Супруги нашли общий снимок из детства / Фото из соцсетей

После этого открытия пара поняла, что их пути пересекались еще в детстве благодаря общим знакомым семей. Они были шокированы находкой, ведь годами не догадывались об этом случайном совпадении.