У Флориді американець прийшов на пошту і зустрів там величезного алігатора

9 червня мешканець міста Спрінг-Хілл у Флориді, прийшов до відділення пошти у справах. Проте, вирішити їх виявилося непросто – у вестибюлі він зустрів 2-метрового алігатора, який просто блукав кімнатою.

Щойно тварину виявили, до відділення одразу ж викликали поліцію та представників служби з вилову диких тварин. Спеціалісти прибули на місце та вивезли алігатора. При цьому ніхто не постраждав.

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На офіційній фейсбук-сторінці офісу шерифа округу Ернандо повідомили, що у цьому поштовому відділенні встановлені подвійні автоматичні двері, що реагують на рух. Правоохоронці припускають, що саме цей факт дозволив алігаторові пробратися усередину.

Варто зазначити, що у Флориді доволі часто можна зустріти алігатора, особливо у весняно-літній період. Зараз у них сезон спарювання, і цей час вони стають дуже активними.

Правоохоронці та спеціалісти з вилову диких тварин постійно нагадують флоридцям про правила безпеки у випадку зустрічі з алігатором. Вони радять одразу ж звернутися за допомогою, і в жодному разі не наближатися до тварини і не годувати її.

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