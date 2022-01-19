У фільмі "Не дивіться вгору" випадково показали номер лінії сексу по телефону: реакція режисера

19 січня 2022 , 20:48
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Джерело:

Insider

У кінострічці "Не дивіться вгору" від Netflix показали справжній номер телефону. Однак, за ним можна подзвонити не конкретній людині, а у службу сексу по телефону.

У фільмі показали реальний номер

За сюжетом фільму, вчені з'ясовують, що у напрямку нашої планети рухається гігантський метеорит, що рано чи пізно зіштовхнеться із Землею. Один із них, Рендалл Мінді, якого грає Леонардо Дікапріо, бере участь у телешоу і намагається заспокоїти схвильованих людей. Він пропонує глядачам зателефонувати за "телефоном довіри", аби їм допомогли відновити душевну рівновагу. 

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У фільмі опублікували номер лінії сексу по телефону / Скриншот Netflix

Те, що номер належить не лінії підтримки, з'ясували ентузіасти, які подивилися фільм. Вони вирішили зателефонувати за вказаним номером, і відповідь неабияк здивувала. 

Ласкаво просимо на найгарячішу лінію Америки,
– відповів жіночий голос у слухавці. 

Після оприлюднення цього факту соцмережі вибухнули коментарями, і ще більше людей почали телефонувати за номером. Врешті, його вимкнули, ймовірно, через величезну кількість дзвінків. 

Реакція режисера

Режисер "Не дивіться вгору" Адам Маккей / Фото IMDb

Адам Маккей, режисер стрічки "Не дивіться угору" також був шокований тим, що сталося. Він запевняє, що номер лінії сексу по телефону в його фільмі – це абсолютна випадковість. 

За його словами, команда планувала створити окрему лінію для фільму. Проте на це не вистачило часу і вони показали випадковий номер, не здогадуючись, що чекає на зворотному боці слухавки. Маккей впевнений, що ніхто з Netflix не міг обрати цей номер спеціально, однак у компанії відмовилися коментувати цю ситуацію. 

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Автор: Софія Гусєва