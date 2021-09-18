Фестиваль солом’яних скульптур: велетенські орел та краб оселилися у японському парку
Джерело:colossal
Щороку на прибережному регіоні Японії з’являються гігантські скульптури тварин та комах. Їхньою родзинкою є те, що вони виготовлені із залишків рисової соломи, відомою як "вара".
Солом’яні скульптури є частиною щорічного фестивалю мистецтв Вара у префектурі Ніїґата. Минулого року традиційний захід перервався через COVID-19, але зараз він представляє нову колекцію робіт, святкуючи своє 13-річчя.
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Про фестиваль
Багато років японці використовують залишки рисової соломи як корм для худоби, для компосту, що відроджує ґрунт, і для виготовлення побутових товарів, таких як босоніжки зорі.
Солом'яні босоніжки зорі / Фото Allabout Japan
Однак з розвитком сільськогосподарських технологій та культури фермери все частіше виявляли надлишок соломи. Шукаючи спосіб її утилізувати, у 2006 році вони скооперувалися з токійським Університетом мистецтв Мусасіно.
Тоді професор кафедри науки дизайну Шінго Міядзіма запропонував використовувати солому у спільному мистецькому проєкті. Так і народився фестиваль Вара, який стартував у 2008 році.
Солом'яний кальмар / Фото Wara Art
Гігантський морж / Фото Wara Art
Виготовлення солом’яних скульптур
- Кожен витвір мистецтва, який традиційно представлений у парку Увасекігата, спроєктували студенти художнього університету.
- Втілили їх у життя ремісники з району Нісікан. Для цього вони спочатку виготовили з деревини "скелет" скульптур, а потім соломою надали їм потрібної форми.
- Цьогоріч гості фестивалю можуть побачити гігантського орла, ведмедя, моржа, кальмара та багато інших солом’яних істот.
- Експозиція триватиме до кінця жовтня.
Дивіться відео, як студенти і ремісники створюють свої дивовижні скульптури з соломи