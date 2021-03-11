Фанати зняли короткометражку "Бетмен: померти легко" – в ній Джокер просить Бетмена вбити його

Хороші новини для шанувальників Бетмена та Джокера. Фанати для фанатів зняли новий короткометражний фільм про відомих персонажів у жанрі "психологічний похмурий детектив".

Бетмен – один з найбільш символічних героїв коміксів DC. Однак у фанатів є свій ідеал того, яким має бути людина-кажан. Тож студія Bat in the Sun випустила новий короткометражний фільм "Бетмен: вмирати легко".

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По сюжету Бетмен і Джокер знову зустрічаються. Джокер страждає від раку шкіри й хоче, щоб його заклятий ворог полегшив його долю, тому просить Бетмена вбити його. Паралельно у стрічці оповідається про зниклих офіцерів поліції.

У фільмі Бетмена зіграв Кевін Портер ("Секретні матеріали"), а Джокером став один з режисерів стрічки – Аарон Шенке, детектива поліції Харві Буллока зіграв Майкл Медсен, відомий за фільмами "Скажені пси", "Донні Браско", "Вбити Білла", "Місто гріхів".

Ми хочемо створити короткометражний фільм за участю Темного лицаря і принца-клоуна, замкнутих у словесній битві, який дає більш глибокий погляд їх складних персонажів. Ми хочемо дати фанатам те, чого вони завжди жадали, за допомогою цих персонажів. Психологічний, похмурий детектив, схожий на фільм жахів. Цей фільм створений фанатами для фанатів. У цьому фільмі будуть представлені всі оригінальні костюми, декорації та музичний супровід,

– розповів режисер фільму Аароно Шенке.

Дивіться нову короткометражку "Бетмен: померти легко": відео