Екскурс в історію: відвідайте віртуальний тур поселенням доби неоліту

Завдяки сучасним технологіям ми можемо дізнаватися та вивчати те, що відбувалося кілька тисячоліть тому у максимально зрозумілому, цікавому та наочному форматі. Тепер усі охочі можуть дослідити й поселення доби неоліту Скара-Брей за допомогою віртуального туру.

Історія Скара-Брей

Давнє поселення Скара-Брей розташовувалося на території сучасної Шотландії. Його знайшли біля затоки Скейл на західному узбережжі одного з Оркнейських островів – Мейнленда. Це сталося у 1850 році після сильного зимового шторму, у результаті якого поверхня пагорбу очистилася від трави.

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Скара-Брей вважається найкраще збереженим поселенням доби неоліту, розташованим у Європі. Завдяки цьому його разом з іншими пам'ятками неоліту на Оркнейських остовах внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та назвали "Британськими Помпеями".

Поселення складається з 10 будинків, об'єднаних у квартали. За допомогою радіовуглецевого аналізу з'ясували, що люди жили у Скара-Брей з 3100-х до 2500-х років до нашої ери. Після зміни клімату мешканці покинули поселення.

Віртуальний тур по Скара-Брей

3D-модель поселення доби неоліту Скара-Брей / Скриншот

Проєкт зі створення віртуального туру Скара-Брей втілила у життя Організація охорони історичного середовища Шотландії. 3D-модель створили у процесі лазерного сканування з використанням надшвидких лазерних сканерів з високим розширенням.

Щоб отримати фотореалістичну модель, створили сотні зображень ділянки, а потім об'єднали їх з тривимірними даними за допомогою методу фотограмметрії.

Віртуальний тур дозволяє детально роздивитися поселення / Скриншот

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За словами авторів проєкту, цифрова модель не лише пропонує унікальну можливість роздивитися історичне місце та заглянути у будинки доби неоліту, а й дозволяє дослідити, як зміни клімату та їхні наслідки повпливали на Скара-Брей. Зробити це можна на сайті проєкту.