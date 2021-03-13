Джордж Клуні, Джаред Лето та Том Голланд поетично інтерпретували корейський хіт K-pop гурту BTS

Відомі голлівудські зірки виконали пісню суперзірок K-pop BTS "Dynamite", при цьому деякі продемонстрували свої вокальні дані, а інші просто прочитали текст. І зовсім не дивно, що відео стало вірусним у мережі, адже армія фанатів BTS одразу відреагувала на нього.

У 2020 році K-pop гурт BTS побив сім рекордів Гіннеса своєю піснею "Dynamite": вона стала найбільшою за кількістю переглядів на ютуб за 24 години, отримала 7 778 950 потоків протягом дня на Spotify і провела найбільше тижнів на № 1 в чарті Billboard Social 50.

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Через це журнал W Magazine вибрав "Dynamite" BTS для своєї щорічної ліричної імпровізації "Lyrical Improv". У п'ятницю, 12 березня, на офіційному каналі журналу на ютуб було опубліковано відео, на якому відомі західні знаменитості співають і читають текси пісні хіт-синглу "Dynamite". В описі відео автори нагадують про рекорди пісні.

У записі відео взяли участь відомі зірки Голлівуду – Джордж Клуні, Тесса Томпсон, Том Голланд, Різ Ахмед, Джаред Лето. Крім перерахованих зірок у відео засвітилися актори Стівен Ян, Лакіт Стенфілд, Рейчел Броснахен, Джеймс Корден, Софія Лілліс, Талія Райдер, Джейкоб Елорді, Леслі Одом мол., Марія Бакалова, Яхья Абдул-Матін II і співачка Андра Дей.

Дивіться ліричну імпровізацію за участю відомих зірок від W Magazine: відео

Що таке K-pop? Кей-поп – абревіатура від англ. Korean pop – музичний жанр, який охоплює безліч стилів попмузики Південної Кореї, включаючи різні напрямки танцювальної музики, електропоп, хіп-хоп і сучасний ритм-енд-блюз.



З'явившись спочатку як музичний жанр, K-pop перетворився на масштабну музичну субкультуру з мільйонами шанувальників у всьому світі.

Кліп гурту BTS на пісню "Dynamite": відео