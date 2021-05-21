Дженніфер Еністон зізналася, що вкрала сукню Моніки з гардероба "Друзів": що забрали інші

Напередодні виходу нового епізоду "Друзі: Возз'єднання", прем'єра якого запланована на 27 травня 2021 року, актори дали інтерв'ю журналу People за лаштунками зйомок. Зокрема, вони розповіли про те, які речі зі знімального майданчика вони приберегли собі на згадку після закінчення серіалу.

Дженніфер Еністон зізналася, що після зйомок останньої серії культового серіалу, вкрала з гардероба "Друзів" сукню. Проте, вона належала не Рейчел Грін, яку грала Еністон, а Моніці Геллер – героїні Кортні Кокс.

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Мова йде про чорну сукню з квітковим принтом і мереживом. Моніка з'являлася у ній у 22 серії 8 сезону серіалу.

Я зайшла до гардеробної і витягла сукню, яка належала Моніці. Вона досі у мене є, і все ще мені підходить – я ношу її досі,

– розповіла Дженніфер Еністон.



Корні Кокс у сукні, яку пізніше вкрала Дженніфер Еністон / Кадр із серіалу "Друзі"

У відповідь на це Кортні Кокс, чию героїню обікрала її найкраща подруга, пожартувала, що з того часу ця сукня встигла принаймні 4 рази увійти та вийти з моди. Вона натомість нічого не забрала зі знімального майданчика. "Я не з тих людей, які колекціонують речі. Але я шкодую про це. Насправді я збираюся вкрасти щось сьогодні", – поділилася акторка.

Інші "Друзі", як і Дженніфер Еністон, не посоромилися і взяли собі невеличкі предмети на згадку. Ліза Кудров забрала кільця Фібі Буфе, Метт Леблан – номерний знак "Я люблю друзів", Девід Швіммер – настінні плакати з кабінету Роса Геллера в музеї, а Метью Перрі – банку з-під печива, на якій був годинник.

Інтерв'ю акторів "Друзів": дивіться відео

Що відомо про новий епізод "Друзів"

У 2020 році виповнилося 16 років з моменту офіційного серіалу "Друзі", а HBO Max оголосив про зйомки нового епізоду серіалу з оригінальним акторським складом.

Коли увесь світ сколихнула пандемія коронавірусу, зйомки анонсованої серії довелося відкласти. Вони розпочалися через рік – 5 квітня 2021 року.

Прем'єру спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" назначили на 27 травня. Вона відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max ексклюзивно.

Цей епізод не стане продовження серіалу – друзі просто знову зберуться разом та згадуватимуть минулі історії. До них приєднаються інші запрошені зірки, серед яких будуть і ті, хто також знімався в серіалі.

19 травня HBO Max опублікував офіційний трейлер спецвипуску.

Офіційний трейлер "Друзі: Возз'єднання": дивіться відео