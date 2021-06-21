Дуже хотів їсти: чоловіка заарештували за крадіжку та поїдання грошей

У США заарештували чоловіка за те, що він з'їв чужі гроші. Такий дивний злочин відбувся у місті Гейнсвілл, що у Флориді.

60-річний Генрі Чемберс-молодший підійшов до постраждалої Кадіши Грант на вулиці в момент, коли вона діставала п'ятидоларову купюру. Чоловік вихопив гроші з рук прямо перед обличчям жінки, а коли вона почала чинити опір, пригрозив їй розправою.

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Грабіжник сказав Кадіші Грант, що та помре, перш ніж він поверне їй купюру, а потім заштовхав банкноту в рот і почав жувати її. Прожувавши гроші, він втік, але недалеко. Незабаром злодюгу спіймала та арештувала поліція. На питання, навіщо він це зробив, Генрі відповів, що просто хотів їсти. Тепер чоловік перебуває за ґратами – йому пред'явили звинувачення у скоєнні тяжкого злочину шляхом раптового викрадення.



Чоловіка заарештували за крадіжку та поїдання грошей / Фото hip-hopvibe

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