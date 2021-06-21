60-летний Генри Чемберс-младший подошел к пострадавшей Кадише Грант на улице в момент, когда она доставала пятидолларовую купюру. Мужчина выхватил деньги из рук прямо перед лицом женщины, а когда она начала сопротивляться, пригрозил ей расправой.

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Грабитель сказал Кадише Грант, что та умрет, прежде чем он вернет ей купюру, а потом затолкал банкноту в рот и принялся жевать ее. Прожевав деньги, он сбежал, но недалеко. Вскоре ворюгу поймала и арестовала полиция. На вопрос, зачем он это сделал, Генри ответил, что просто хотел есть. Теперь мужчина находится за решеткой – ему предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления путем внезапного похищения.



Мужчину арестовали за кражу и поедание денег / Фото hip-hopvibe

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