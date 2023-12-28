У своїх соцмережах вона поділилася з підписниками розкладом свого дня.

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Так, жінка поскаржилася, що вона завжди повинна мати чудовий вигляд. Вона зізналася, що бути дружиною мільйонера – це робота. І вона її дуже виснажує. За словами Суді, вона повинна:

носити незручні туфлі з діамантами;

проводити в салоні по три години щодня;

витрачати якнайбільше грошей, щоб завжди бути на 10/10 на кожному заході;

проводити три години в салоні щодня

Також вона стверджувала, що дружині мільйонера потрібно "завжди бути голодною, щоб з'їсти їжу, відмічену зіркою Мішлен".

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Реакція соцмереж не забарилася

Розповідь жінки приголомшила багатьох людей. Користувачі соціальних мереж розділилися на 2 табори: деякі зізналися, що їм сподобався такий спосіб життя, як у Суді, інші поквапилися розкритикувати багату домогосподарку. Ось, що вони написали:

"Провести 3 години в салоні це блаженство. Це мій загальний бюджет на 3 місяці".

"Я хочу прожити таке життя".

"Золотошукачка".

"Ти така нудна".

Раніше ми писали про блогера та пранкера, яка обклеїв будинок батьків пакувальним папером. На це йому знадобилося 92 години та безліч паперу.