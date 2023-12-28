У своїх соцмережах вона поділилася з підписниками розкладом свого дня.
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Так, жінка поскаржилася, що вона завжди повинна мати чудовий вигляд. Вона зізналася, що бути дружиною мільйонера – це робота. І вона її дуже виснажує. За словами Суді, вона повинна:
- носити незручні туфлі з діамантами;
- проводити в салоні по три години щодня;
- витрачати якнайбільше грошей, щоб завжди бути на 10/10 на кожному заході;
- проводити три години в салоні щодня
Також вона стверджувала, що дружині мільйонера потрібно "завжди бути голодною, щоб з'їсти їжу, відмічену зіркою Мішлен".
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Реакція соцмереж не забарилася
Розповідь жінки приголомшила багатьох людей. Користувачі соціальних мереж розділилися на 2 табори: деякі зізналися, що їм сподобався такий спосіб життя, як у Суді, інші поквапилися розкритикувати багату домогосподарку. Ось, що вони написали:
- "Провести 3 години в салоні це блаженство. Це мій загальний бюджет на 3 місяці".
- "Я хочу прожити таке життя".
- "Золотошукачка".
- "Ти така нудна".
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