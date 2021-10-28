Друге життя: художник вирізає неймовірні малюнки на опалому листі – найкращі роботи
28 жовтня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:BoredPanda
Осінь – неймовірно красива пора року. Все навколо наповнюється жовто-червоними барвами, і невимовно тішить око. Здається, що у цей період важко зробити світ довкола ще гарнішим, але художнику Канату Нуртазіну вдалося і це.
Канат збирає опале листя, і використовує його як полотно для свого мистецтва – вирізає на ньому різноманітні малюнки. Вони виходять настільки деталізованими та делікатними, що дивлячись на них, виникають сумніви у тому, що таке справді можна зробити власноруч. Копітка робота, терпіння та старання художника викликають відверте захоплення.
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