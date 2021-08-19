Даніель Роулз з міста Ендрюс, штат Техас, подав до суду позов на ресторан мексиканської кухні La Fogata Mexican Grill. Чоловік прийшов в бар, напився там, а потім вирішив відсудити у закладу 5,5 мільйона доларів за те, що його занадто сильно напоїли. І це спрацювало.

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У 2019 році американець замовляючи у La Fogata Mexican Grill нескінченно текілу і пиво, добряче набрався. Коли він допився до чортиків, познайомився з таким же гультяєм, на ім'я Роберт Хенріксон. Разом чоловіки продовжили свою справу і ледве вийшли з ресторану.



Ресторан мексиканської кухні La Fogata Mexican Grill / Фото Daily Mail

На вулиці товариші почали сперечатися, що призвело до сварки та бійки. У підсумку Роулз добряче отримав від Хендріксона по голові. Що спричинило серйозну травму та тривале лікування. Проте Даніель не вважає свого нового друга винним. У тому, що сталося американець звинуватив бармена, оскільки той наливав обом чоловікам і дозволили їм разом покинути бар, і ресторан La Fogata Mexican Grill безпосередньо.

Власниця ресторану вважала цей позов настільки абсурдним, що навіть не з'явилася на засідання суду. І даремно. Суд виніс рішення на користь Роулза за замовчуванням. Тож тепер як компенсацію за "недбалу поведінку" власниця La Fogata має виплатити чоловіку 5,5 мільйонів доларів. Проте у відповідачки є 30 днів на те, щоб оскаржити рішення. Так що цілком можливо, що La Fogata відсудить гроші назад.



Даніель Роулз / Фото Daily Mail

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