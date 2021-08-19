Даниэль Роулз из города Эндрюс, штат Техас, подал в суд иск на ресторан мексиканской кухни La Fogata Mexican Grill. Мужчина пришел в бар, напился там, а потом решил отсудить у заведения 5,5 миллиона долларов за то, что его слишком сильно напоили. И это сработало.

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В 2019 году американец заказывая у La Fogata Mexican Grill бесконечно текилу и пиво, изрядно набрался. Когда он допился до чертиков, познакомился с таким же разгильдяем Робертом Хенриксоном. Вместе мужчины продолжили свое дело и едва стоя на ногах вышли из ресторана.



Ресторан мексиканской кухни La Fogata Mexican Grill / Фото Daily Mail

На улице товарищи начали спорить, что привело к ссоре и драке. В итоге Роулз изрядно получил от Хендриксона по голове. Что вызвало серьезную травму и длительное лечение. Однако Даниэль не считает своего нового друга виновным. В случившемся американец обвинил бармена, поскольку тот наливал обоим мужчинам и разрешили им вместе покинуть бар, и ресторан La Fogata Mexican Grill напрямую.

Владелица ресторана считала этот иск настолько абсурдным, что даже не явилась на заседание суда. И зря. Суд вынес решение в пользу Роулза по умолчанию. Поэтому теперь в качестве компенсации за "небрежное поведение" владелица La Fogata должна выплатить мужчине 5,5 миллионов долларов. Однако у ответчицы есть 30 дней на то, чтобы обжаловать решение. Так что вполне возможно, что La Fogata отсудит деньги обратно.



Даниэль Роулз / Фото Daily Mail

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