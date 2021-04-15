Дослідник створив моторошну вебкамеру у вигляді людського ока, яка здатна підморгувати

Ця вебкамера у вигляді людського ока може злякати навіть найсміливіших користувачів. Або перетворити їх у параноїків.

Якщо вам іноді здається, що ваша вебкамера спостерігає за вами, то з новою камерою вже не буде жодних сумнівів. Німецький дослідник Марк Тейссієр створив вебкамеру Eyecam, яка виглядає як частина людського тіла та являє собою інженерний прототип, що описується як "антропоморфна вебкамера".

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Eyecam розроблена у вигляді реалістичного людського ока з невеликою областю навколо нього, включаючи брову. Крім того, камера володіє різними функціями та пропонує користувачеві кілька режимів. Один з них передбачає пильне стеження за власником і його діями – при цьому камера моргає, обертає оком, рухає монобровою (всередині є шість сервомоторів) і в цілому робить все, щоб людині було некомфортно. Інший режим Eyecam – сон.



Eyecam розроблена у вигляді реалістичного людського ока / Фото Ign

За всі рухи вебкамери Eyecam відповідають мотори і механізми. Якщо їй довго не приділяти уваги, вона може засумувати та пустити сльозу. А якщо з оком сидіти поруч та розмовляти – воно буде радіти.



За всі рухи вебкамери Eyecam відповідають мотори і механізми / Фото Ign

Марк Тейссієр говорить, що масового виробництва такої вебкамери не планується. Своїм винаходом він лише хотів викликати емоції в аудиторії та звернути увагу на проблему приватності, пов'язаної з відстежуючими пристроями.

Вебкамери завжди пильно стежать за нами. Людське око і вебкамера майже одне і те ж, але в очей є перевага – вони можуть виражати емоції: гнів, смуток, образу, радість та інше. Я хочу, щоб люди задумалися, дивлячись на мій пристрій,

– розповів науковець.

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