У Німеччині хлопець застряг у поштоматі: його діставали рятувальники

У Дортмунді рятувальники витягли підлітка, який застряг у замкненому ящику для посилок DHL. Відомо, що хлопець сидів у відсіку для посилок XL.

Попри курйозність ситуації, поліція занепокоєна інцидентом.

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Правоохоронці, які прибули на виклик, вважають, що хлопця могли навмисно заштовхати у поштомат. Наразі відомо, що хлопець не міг самотужки вибратися з пастки. Саме тому довелося викликати рятувальників та поліції.



У Німеччині хлопець застряг у поштоматі / Фото DPA

В якому стані хлопець

Рятувальники повідомили, що підліток не постраждав, оскільки у нього була з собою вода. Поліція наразі не може точно сказати, як школяр опинився в ящику для посилок.

На щастя, стан хлопця задовільний. Він не потребує госпіталізації.