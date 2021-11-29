Допомогли бізони: у Канаді знайшли 1000-літній наскельний живопис

У канадському парку спадщини Ванускевін знайшли серію давнього наскельного живопису, а також інструмент, який використовували для її створення. Виявити цю знахідку допомогли бізони, які там мешкають.

Як знайшли малюнки

Головний археолог та співзасновник парку Ерні Вокер разом із наглядачем бізонів Крейгом Томсом побачили каміння з дивними смугами біля місця, де тварини приймають так звані пилові ванни. Для цього бізони риють землю копитами, щоб утворилися ями. Саме так вони й знайшли петрогліфи.

Це цікаво Історія Casino de Spa – одного з найстаріших казино у світі

Що таке петрогліфи Петрогліфи – висіченні на кам'яній основі зображення, які є важливим історичним джерелом. Малюнки можуть мати різну тематику – ритуальну, меморіальну, знакову тощо.



Джерело: Петрогліфи – висіченні на кам'яній основі зображення, які є важливим історичним джерелом. Малюнки можуть мати різну тематику – ритуальну, меморіальну, знакову тощо.Джерело: Вікіпедія

Коли тварини оголили частину першого каменю – 250-кілограмового валуна з вирізьбленим зображенням ребер бізона, у парку розпочали розкопки. Виявилося, що він там не один. Крім нього, археологи знайшли великий камінь з узором у вигляді сітки, дещо менший екземпляр з висіченими ямками та 545-кілограмовий валун з вирізаними смугами. Експерти визначили, що ці малюнки виконали приблизно 1000 років тому – в 11 столітті.

Петрогліфи, знайдені бізонами у Канаді / Фото Wanuskewin Heritage Park

Петрогліфи, знайдені бізонами у Канаді / Фото Wanuskewin Heritage Park

Петрогліфи, знайдені бізонами у Канаді / Фото Wanuskewin Heritage Park

Окрім того, під час розкопок виявили й чимало слідів повсякденного життя тамтешніх мешканців того часу. Серед них – кам'яні знаряддя, деревне вугілля, кістки, черепи тощо. Особливим відкриттям став кам'яний ніж, за допомогою якого і були створенні знайдені петрогліфи.

Дивіться також Фермери знайшли на власному полі давньоримську мозаїку зі сценою з "Іліади" Гомера

Ніж, за допомогою якого були створені петрогліфи / Фото Wanuskewin Heritage Park

Каміння з висіченими малюнками та інші археологічні знахідки перемістять до музею, аби усі охочі могли побачити експонати та дізнатися більше про історію краю.