Бачили Трампа, Кім Чен Ина і Путіна: вулицями Парижа ходять двійники відомих політиків

У Парижі 11 серпня відбувається закриття Олімпійських ігор 2024, які тривали 17 днів. Тим часом вулицями французької столиці помітили двійників відомих політиків.

Серед них упізнали російського диктатора Владіміра Путіна, північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також експрезидента США Дональда Трампа. Відео з ними поширили у соціальних мережах.

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Двійники Трампа, Кім Чен Ина і Путіна розгулюють Парижем

На одному з відео актори, які виконують ролі двійників Путіна, Трампа і Кім Чен Ина зустрілися біля Нотр-Дам-де-Парі. Очевидці не втомлюються знімати кадри з цими "політиками", адже вони дійсно дуже схожі на своїх оригінальних персонажів.

У Парижі розгулюють двійники Трампа, Путіна і Кім Чен Ина: дивіться відео

На іншому відео актор, що виконує роль Кім Чен Ина, пробрався у стадіон, де на той момент перебувала команда спортсменів з КНДР. На очах північнокорейських атлетів двійник північнокорейського лідера почав бити іграшкового Вінні-Пуха з діснеївського мультфільму.

Двійник Кім Чен Ина бив Вінні-Пуха на очах спортсменів з КНДР: дивіться відео

Реакція північнокорейців на цю витівку була доволі стриманою. Хоча дехто з атлетів на кілька секунд не міг збагнути, чи дійсно Кім Чен Ин раптом вирішив приїхати на Олімпіаду.