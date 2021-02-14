До Дня святого Валентина: eBay створив свічку з ароматом нових кросівок – відео

eBay оголосив про запуск своєї нової ароматичної свічки, яка отримала назву Authentique. Свічка з запахом нових кросівок була представлена на спеціальному вебсайті до Дня святого Валентина.

Що може бути кращим за пару новеньких кросівок? Тільки свічка з ароматом цієї самої пари. Принаймні так вважають творці Authentique – свічки, що передає той самий запах, який ви відчуваєте при розпаковуванні нової пари взуття.

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До складу свічок, створених за участю експертів з аутентифікації кросівок, додані нотки теплої гальки та спіненого етиленвінілацетату, за якими слідують нотки промислового клею і свіжовіджатого текстилю.

Authentique – це розкішні свічки, що випускаються невеликими партіями, з ароматом автентичних, новинок. Завдяки упаковці, що нагадує коробку для кросівок, і 35-годинному часу горіння, це незамінна свічка для вимогливих снікерхедів,

– описують свічку продавці.

Упаковка Authentique виконана у вигляді коробки для кросівок. Вага свічки 220 грамів, а час горіння 35 годин. Свічки випущені в обмеженому тиражі, та продаються на спеціальному сайті eBay по 25 доларів США.

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