eBay объявил о запуске своей новой ароматической свечи, которая получила название Authentique. Свеча с запахом новых кроссовок была представлена на специальном сайте ко Дню святого Валентина.

Что может быть лучше пары новеньких кроссовок? Только свеча с ароматом этой самой пары. По крайней мере так считают создатели Authentique – свечи, что передает тот самый запах, который вы чувствуете при распаковывании новой пары обуви.

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В состав свечей, созданных при участии экспертов по аутентификации кроссовок, добавлены нотки теплой гальки и вспененного этиленвинилацетата, за которыми следуют нотки промышленного клея и свежеотжатого текстиля.

Authentique – это роскошные свечи, выпускаемые небольшими партиями, с ароматом аутентичных, новинок. Благодаря упаковке, напоминающей коробку для кроссовок, и 35-часовому времени горения, это незаменимая свеча для требовательных сникерхедов,

– описывают свечу продавцы.

Упаковка Authentique выполнена в виде коробки для кроссовок. Вес свечи 220 граммов, а время горения 35 часов. Свечи выпущены в ограниченном тираже, и продаются на специальном сайте eBay по 25 долларов США.

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