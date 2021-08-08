До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера"

8 серпня 2021 , 12:52
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Джерело:

LEGO

Виробник конструкторів LEGO анонсував новий цікавий проєкт. Цього разу це набір за всесвітом "Гаррі Поттера", який містить безліч знакових артефактів.

Новий набір присвячений 20-річчю з моменту виходу першого фільму франшизи  – "Гаррі Поттер та філософський камінь". У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії.

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3010 цеглин, які входять до набору,  поступово допоможуть відтворити всесвіт Гаррі Поттера:

  • сову, яка тримає лист з Гогвартса, в який можна вписати своє ім'я;
  • щоденник Тома Реддла;
  • шоколадну жабу;
  • картку Дамблдора;
  • тацю з п'ятьма пляшечками для зілля;
  • шарф і бахрому для нього з квітами факультетів;
  • золоті фігурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагріда;
  • і, звичайно ж, снітч!

 


LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера" / Фото LEGO


У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії / Фото LEGO


До набору входить лист з Гогвартса, в який можна вписати своє ім'я / Фото LEGO


Набір містить безліч знакових артефактів / Фото LEGO


Пляшечки для зілля / Фото LEGO

 

Набір, який зачарує шанувальників Гаррі Поттера та любителів конструкторів LEGO, надійде в продаж 2 вересня. Ціна – 250 доларів (близько 6 730 гривень).

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Автор: Тата Шаргородська