Для всієї важливої музики: на Шпіцбергені побудують нове сховище Судного дня

На випадок Апокаліпсису у Норвегії планують побудувати сховище для всієї важливої музики у світі. Там зберігатиметься незамінна культурна та історична музика та найпопулярніші сучасні хіти.

Норвезька компанія Elire Management Group пропонує більше не турбуватися про майбутнє музики, принаймні, в найближчі 1000 років. Адже вона планує побудувати сховище Судного дня для захисту музики – Global Music Vault.

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Сховище буде розміщене під землею між Норвегією та Північним полюсом – на архіпелазі Шпіцберген. Це буде вже друге мега-сховище на Шпіцбергені. Перше – світовий банк насіння Свальбарда – великий резервуар, побудований на глибині 100 метрів в горі, покритій вічною мерзлотою, постійно мерзлим шаром грунту. Основна мета якого – поповнити стратегічні запаси рослин у всіх куточках світу в разі катастрофи і гарантувати продовольчу безпеку.

У музичне сховище увійдуть найважливіші для людства музичні твори – від записів австралійських корінних народів та композицій The Beatles до сучасних хітів. Повідомляється також, що громадськість зможе голосувати за те, які записи будуть включені в архів, проте подробиці голосування залишаються поки невідомими.

Ми не хочемо просто захищати певний жанр і певну епоху. Ми хочемо, щоб країни та регіони світу визначили, яка музика буде зберігатися,

– сказав Люк Дженкінсон, директор Global Music Vault.

Автори проєкту стверджують, що музика у сховищі може зберігатися понад 1000 років, при цьому воно здатне витримувати електромагнітні імпульси від ядерного вибуху. Прохолодні та сухі умови вічної мерзлоти на Шпіцбергені також сприятимуть довговічності збережених даних.

Йдеться про те, щоб зберегти музику в майбутньому, маючи архіви минулого. Це все не просто так – покласти щось куди-небудь в ящик і зберігати це тисячу років,

– сказав президент Міжнародної музичної ради Альфонс Карабуда.



На Шпіцбергені побудують нове сховище Судного дня / Фото globalmusicvault

Наша мета – назавжди зберегти і відсвяткувати музику вчорашнього і сьогоднішнього дня. Щоб ми ніколи не забували музику, людей і спільноти, що стоять за музикою, яка протягом століть допомагала формувати наші культури і суспільства,

– наголошують у Global Music Vault.

Будівництво сховища планують завершити до весни 2022 року.

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