Для боротьби з Ілоном Маском і Китаєм: хакери Anonymous запустили мем-криптовалюту Anon Inu

Хакерська група Anonymous випустила нове відео. У ролику вони анонсували нову криптовалюту.

Anonymous – це колектив хакерів і активістів, які прославилися у 2003 році на дошці повідомлень 4chan. Вони виступають за права людини, автономію, боротьбу з тиранією і більш людяне суспільство. Anon Inu – власна мем-криптовалюта Anonymous, яка була нещодавно анонсована.

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Мемна криптовалюта названа на честь собаки породи Сіба-іну. Мета створення – боротьба з генеральним директором Tesla Ілоном Маском у "війні мемів". Клон Dogecoin також став відповіддю на репресії Китаю щодо криптовалютних майнерів.

Ми вважаємо, що криптовалюта тільки починається. Отже, ми випустили токен Anon Inu, новий токен спільноти DeFi з різними вбудованими утилітами. Крім боротьби з Ілоном Маском у війні мемів, токен також буде боротися з Китаєм у війні криптовалют,

– заявили в Anonymous.

Крипто-токен доступний для покупки та на момент публікації Anon Inu коштує 0,0044 долара, а Dogecoin – 0,1757 долара. Хакери пообіцяли різноманітні бонуси та нагороди власникам Anon Inu, в тому числі невзаємозамінні токени (NFT). Частину доходів вони планують переводити в притулки для бездомних собак.



Хакери Anonymous запустили мем-криптовалюту Anon Inu / Фото anoninu.com

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