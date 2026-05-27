24 Канал вирішив на деякий час застрягти в інтернет-павутині та зібрати для вас найяскравіші перлини цифрового абсурду. Хоча там не тільки й абсурд буде. Ми знайшли ресурси, які дозволяють підглядати за перехожими на іншому кінці планети, безплатно подорожувати або просто безглуздо залипати в екран годинами.

Дивні сайти світу, на які ви захочете зайти

І починаємо нашу добірку з сайту WindowSwap. Що на ньому робити? А спостерігати за виглядом із чужих вікон у реальному часі. Як вам таке? Можна рандомно тицяти на спеціальну кнопку й вам відкриватимуться краєвиди з різних точок світу. А можна відкрити карту й вибрати конкретну точку. Правда це вже за окрему плату. Власники сайту, а це пара з Сингапуру, придумали навіть для нього гасло: "Цілий світ заспокійливих вікон на вибір". Цікава іграшка, особливо, коли немає можливості подорожувати, а подивитися, як живуть інші дуже хочеться.

Ще одну можливість подорожувати віртуально пропонує сайт Radio Garden. Тільки подорож з цим сайтом буде музикальна, бо він пропонує послухати радіо, яке наразі грає в конкретній країні. Заходите на сайт, бачите нашу планету, яка усипана зеленими точками, тицяєте на будь-яку з них і насолоджуєтеся місцевими хітами.



Сайт, на якому можна послухати радіостанції світу / Скрин сайту

Чимось схожий на цей, але зі спецефектами, якщо так можна сказати. Сайт Drive and listen пропонує вибрати місто на планеті й послухати, яке зараз там грає радіо. Але не просто послухати, а ще й стати пасажиром автівки, яка їде вуличками того міста, де грає радіо. Для заспокоєння та розслаблення саме то.

А якщо вам треба залипнути на кілька хвилин чи навіть годин, то можна заскочити на сайт Zoomquilt, де нам пропонують загіпнозуватися нескінченною ілюстрацією. Це величезна сюрреалістична картина, яка без зупину масштабується (наближається) всередину. Одне фентезійне зображення плавно перетікає в інше. Сайт створив німецький художник та ілюстратор Ніколаус Баумгартен з Берліна з командою інших художників.



Сайт з картинкою, що постійно масштабується / Скрин сайту

А як вам сайт, на якому розмістили нескінченного собаку? Long doge challenge один з багатьох подібних порталів. Ви просто скролите собаку вниз, а вона не закінчується. Поки скролите – збираєте кількість слів WOW. А потім по приколу цього собаку ще й можна роздрукувати.

Максимально дивний та безглуздий сайт Staggering Beauty, на якому за вашим курсором рухається чорна істота з очима, що схожа на хробака. Прикол полягає в тому, що якщо почати дуже інтенсивно водити курсором по екрану, то почнеться психоделічна дискотека. Це дивно, але це смішно!

Насправді подібних дивних, цікавих, безглуздих сайтів безліч. Для цікавості можете зайти на The useless web, який рандомно відправляє користувачів на якийсь з таких дивних сайтів.