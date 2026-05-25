А нещодавно до новин потрапив ще один унікум. У Великій Британії чоловік намагався на аукціоні продати підроблені стародавні статуетки, але проколовся на одній дрібниці, пише Metropolitan Police.

Чоловік продавав фальшиві артефакти: на чому він проколовся

Погано не знати історію, особливо, коли ти шахрай. У Великій Британії 46-річний Ендрю Кроулі з Глостершира намагався продати через відомий аукціонний дім Sotheby’s статуетки. Подавав він їх як стародавні артефакти, але його афера іронічно провалилася. Все через супровідні документи, які він надрукував методами, що з'явилися на чверть століття пізніше за дату на паперах.

Кроулі звернувся до організаторів аукціону із проханням оцінити три кікладські фігури та одну анатолійську статуетку. Чоловік розповів, що отримав їх у спадок від дідуся і що статуетки датуються бронзовою добою, а це приблизно 3 тисячі років тому. Кам'яні фігури мають висоту приблизно 30 сантиметрів заввишки та вагу близько 1 кілограма. Вони нібито походять з островів Кіклади, що на території сучасної Греції.



Британець хотів продати фігури під виглядом стародавніх / Metropolitan Police

Бажаючи надати фігурам солідного походження, чоловік підробив рахунки-фактури, датовані 1976 роком. Документи були надруковані на друкарській машинці. Папір також містив тиснення логотипа торговця антикваріатом та марку номіналом дев'ять пенсів.

На що розраховував Кроулі незрозуміло, бо в аукціонному домі не дурні ж працюють. Виявилося, що методи друку, використані для створення цих документів із минулого століття, винайшли лише у 2001 році. Крім того, експерти Sotheby’s помітили орфографічні помилки, зокрема у назві самого постачальника.



Підробні стародавні фігури / Metropolitan Police

Чим закінчилася історія з фальшивими статуетками

Логічно, що працівники аукціону звернулися до поліції та притягнули шахрая до відповідальності. У суді повідомили, що якби артефакти були справжніми, то їхня вартість могла становити близько 680 000 фунтів стерлінгів (понад 916 тисяч доларів – 24 Канал). Проте через безліч гіпотетичних нюансів суд знизив суму цих реплік до 340 тисяч фунтів, пише The Guardian.



Статуетка, яку британець видавав за стародавню / Metropolitan Police

При цьому суд визнав, що Кроулі дійсно успадкував ці статуетки й ні на мить не підозрював, що вони є підробками. Тож уся вина та факт шахрайства зосередилися виключно навколо супровідних паперів. Суддя призначив Кроулі два роки позбавлення волі умовно, зобов'язав відпрацювати 200 годин безоплатної праці та виплатити 1 630 фунтів стерлінгів судових витрат протягом трьох місяців.