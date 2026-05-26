Як пише Today з посиланням на астрологиню Лізу Стардаст, три знаки зодіаку мають взяти своє життя під контроль та впевнено вирішувати усі ситуації, які виникають на шляху.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

На цьому тижні вам дуже важливо внести у своє повсякденне життя певну структуру. Астрологи кажуть, що зараз ваша задача – це знайти стабільність, щоб ви могли з упевненістю підходити до виконання своїх завдань і повсякденної роботи. Порядок та чіткий напрямок позитивно позначаться на ваших потребах.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Астрологи помітили, що ваші особисті погляди та цілі змінюються, а це значить, що ви захочете змінити світ своїх мрій. Не бійтеся вийти за межі звичного ритму життя та рішуче прагнути того, про що мрієте. Вам не обов’язково залишати минуле позаду, але варто перейти на більш прогресивний спосіб мислення.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Астрологи кажуть, що до кінця травня вам треба звернути увагу на свою інтуїцію. Зараз як ніколи вона допоможе прийняти правильні рішення. До того ж ви зможете подивитися на деякі речі та ситуації менш емоційним поглядом. Це гарний момент, щоб переоцінити життя.