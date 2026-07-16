Найдивніші місця на Google Maps: супутникові знімки, які лякають та дивують

Є така категорія людей, яка розважається віртуальним туризмом за допомогою вебкамер або Google Maps. Люди можуть годинами вивчати найвіддаленіші куточки планети через супутникові знімки, сподіваючись натрапити на щось незвичне. Іноді такі цифрові мандрівки перетворюються на справжнє полювання за таємницями.

Є навіть цілий сайт MapOddity, на якому зібрані такі дивні та моторошні знахідки. 24 Канал публікує кілька химерних об’єктів, після перегляду яких або йдуть сироти по шкірі, або залишається багато запитань без відповідей.

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Застигле у часі крило літака

У крижаній дикій природі острова Еллеф-Рінгнес, що є частиною віддаленої канадської території Нунавут, знаходиться надзвичайна реліквія арктичних досліджень – місце аварії літака Douglas C-47 Skytrain. Воно застигле тут у часі з 1949 року. Через сильний мороз та ізоляцію уламки літака чудово збереглися до сьогодні. Аварія сталася недалеко від дослідницької станції Ізаксен під час зльоту через сильний снігопад, туман та лід на крилах. На щастя, усі десять людей на борту тоді вижили.



Уламки літака на мапах Гугла / Скрин Google Maps

Lagoa Humanóide

Якщо ви колись раптом будете блукати мапою Бразилії, то не дивуйтеся, якщо натрапите на величезне озеро у формі людини. Недалеко від міста Іаканга, серед пишної зелені затаїлося озеро Humanóide. Його створили штучно у формі людської фігури, щоб висловити свій художній погляд на існування людства.



Озеро у Бразилії у формі людини / Скрин Google Maps

Галапагоське зомбі

На дивовижних Галапагоських островах природа проявила свою творчість й створила моторошне зомбі на острові Ізабела. Природа створила незвичний рельєф, який нагадує обличчя зомбі або череп. Цей моторошний силует утворився природним шляхом через застиглі потоки лави від місцевих вулканів. Те, що люди бачать у цих випадкових скелястих візерунках людські риси, є оптичною ілюзією, яку називають парейдолією. Таке можна побачити лише з висоти чи сидячи вдома і роздивляючись Google Maps.



Галапагоське зомбі на мапі Гугл / Скрин Google Maps

Блайтські фігури

Це колекція величезних геогліфів, висічених посеред пустелі Колорадо в Каліфорнії. Ці гігантські фігури людей та тварин сягають до 52 метрів завдовжки, тому розгледіти їх повністю можна лише з висоти. Написи створили корінні народи понад 1000 років тому, і вони мають глибоке культурне та духовне значення. Точне призначення цих візерунків досі залишається загадкою для археологів та істориків.



Фігури посеред пустелі Колорадо / Скрин Google Maps

Дивні споруди у снігах полярної станції

У безмежних снігах Антарктики на німецькій полярній станції "Конен" діджитал шукачі цікавого та моторошного помітили дивний ряд однакових споруд. Вони мають довжину близько 50 метрів кожна. Споруди вишикувані за ідеальною лінією завдовжки понад один кілометр.



Дивні споруди біля полярної станції / Скрин Google Maps

Через їхнє ізольоване розташування в екстремальних умовах точне призначення цих об'єктів залишається загадкою, хоча логічно припустити, що вони слугують для наукових чи логістичних потреб станції.