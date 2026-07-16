Существует даже целый сайт MapOddity, на котором собраны такие странные и жуткие находки. 24 Канал публикует несколько причудливых объектов, после просмотра которых либо мурашки бегут по коже, либо остается много вопросов без ответов.

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Застывшее во времени крыло самолета

В ледяной дикой природе острова Эллеф-Рингнес, входящего в состав отдаленной канадской территории Нунавут, находится необыкновенная реликвия арктических исследований – место крушения самолета Douglas C-47 Skytrain. Оно застыло здесь во времени с 1949 года. Благодаря сильному морозу и изолированности обломки самолета прекрасно сохранились до наших дней. Авиакатастрофа произошла недалеко от исследовательской станции Изаксен во время взлета из-за сильного снегопада, тумана и льда на крыльях. К счастью, все десять человек на борту тогда выжили.



Обломки самолета на картах Google / Скриншот Google Maps

Lagoa Humanóide

Если вы когда-нибудь вдруг будете бродить по карте Бразилии, то не удивляйтесь, если наткнетесь на огромное озеро в форме человека. Недалеко от города Иаканга, среди пышной зелени, скрывается озеро Humanóide. Его создали искусственно в форме человеческой фигуры, чтобы выразить свой художественный взгляд на существование человечества.



Озеро в Бразилии в форме человека / Скриншот Google Maps

Галапагосское зомби

На удивительных Галапагосских островах природа проявила свою творческую сторону и создала жуткое зомби на острове Изабелла. Природа создала необычный рельеф, напоминающий лицо зомби или череп. Этот жуткий силуэт образовался естественным путем из-за застывших потоков лавы от местных вулканов. То, что люди видят в этих случайных скалистых узорах человеческие черты, является оптической иллюзией, которую называют парейдолией. Такое можно увидеть только с высоты или сидя дома и рассматривая Google Maps.



Галапагосский зомби на карте Google / Скриншот Google Maps

Блайтские фигуры

Это коллекция огромных геоглифов, высеченных посреди пустыни Колорадо в Калифорнии. Эти гигантские фигуры людей и животных достигают 52 метров в длину, поэтому рассмотреть их полностью можно только с высоты. Надписи были созданы коренными народами более 1000 лет назад и имеют глубокое культурное и духовное значение. Точное назначение этих узоров до сих пор остается загадкой для археологов и историков.



Фигуры посреди пустыни Колорадо / Скриншот Google Maps

Странные сооружения в снегах полярной станции

В бескрайних снегах Антарктики на немецкой полярной станции "Конен" любители поискать в интернете что-то интересное и жутковатое заметили странный ряд одинаковых сооружений. Длина каждого из них составляет около 50 метров. Сооружения выстроены в идеальную линию длиной более одного километра.



Странные сооружения возле полярной станции / Скриншот Google Maps

Из-за их изолированного расположения в экстремальных условиях точное назначение этих объектов остается загадкой, хотя логично предположить, что они служат для научных или логистических нужд станции.