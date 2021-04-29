"Дівчинка-катастрофа" заробила близько пів мільйона доларів на продажу NFT свого мему

Фотографія Зої Рот стала предметом вірусного зображення та улюбленим мемом для гумористичних, а іноді дещо зловісних, поглядів на життя. Через 16 років дівчина змогла отримати вигоду зі своєї ранньої інтернет-слави.

Пустотливу Зої Рот сфотографував її батько у 2005 році. Зої, якій тоді було 4 роки, прогулювалася по своєму району в Північній Кароліні, коли її тато випадково увіковічив, як вона лукаво посміхається, поки пожежники борються з вогнем у будинку.

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Згодом знімок поширився мережею, ще до того, як меми стали мейнстримом. Фото навіть виграло конкурс "Захоплення емоцій" журналу Dave JPG у 2008 році.

У 2005 році мій батько сфотографував мене, коли я стояла перед пожежею в будинку. Я стояла там і виглядала злою, ніби це я розвела вогонь – але, чорт забирай, ні, я цього не робила,

– розповіла Зої Рот.



NFT "Дівчинка-катастрофа" / Фото New York Post

У лютому 2021 року Зої отримала анонімний електронний лист, в якому говорилося, що це фото коштує чимало. Після цього вона вирішила перетворити мем-фотографію, зроблену її батьком – фотографом-любителем Дейвом, в NFT. Дівчина виставила NFT на аукціоні у квітні й після ряду ставок лот було продано колекціонеру, який відомий за ніком @ 3fmusic, за 180 ефірів-монет – 473 000 доларів.

Можливість продати це просто показує нам, що у нас дійсно є якийсь контроль, якесь агентство у всьому процесі,

– сказала Зої.



"Дівчинка-катастрофа" Зої Рот / Фото New York Post

Варто зазначити, що цей NFT закодований таким чином, що Рот і її батько залишають за собою авторські права на цю фотографію, та можуть отримувати 10% прибутку кожного разу, коли вона буде продана в майбутньому.