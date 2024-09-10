Дівчина знайшла послання у пляшці, яке здійснило її бажання: що було всередині
Джерело:The Post and Courier
Американка з Флориди на день народження знайшла послання у пляшці. Сталося це якраз під час відвідин бар'єрного острова у Джорджії.
Ребекка Бовлінг розповіла, що вони з хлопцем вирушили у похід на національний морський берег острова Камберленд, щоб відсвяткувати день народження.
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Пара гуляла берегом і говорили, що було б круто знайти послання у пляшці. І хоча дівчина не знала, чи таке взагалі ще існує, її бажання здійснилося всього через 10 хвилин ходьби.
Я була просто приголомшена,
– сказала Ребекка.
У скляній пляшці, запечатаній пробкою, була записка від 4 серпня 2024 року, лише за місяць до її виявлення. У листі було написано:
"Привіт усім. Я дівчинка. Я люблю море, тож я подумала, що можу написати повідомлення. З любов'ю Паркер".
Яким було послання у пляшці / Фото rebecca.bowling1
Дівчина спробувала знайти відправницю послання
Паркер написала, що вона із Чарльстона, Південна Кароліна. Тож, Бовлінг опублікувала фотографію записки на фейсбуці, намагаючись знайти дівчину.
Я б із задоволенням сказала Паркер, що я теж дівчинка, яка любить море, і це найкращий подарунок на день народження,
– написала вона.
Зрештою, допис привернув увагу матері Паркер, Кейт Ерлі, яка показала його 8-річній Паркер та її батькові Метту.
З'ясувалося, що вони випустили в море пляшку, катаючись на сімейному човні в гавані Чарльстона, недалеко від Форта Самтер.