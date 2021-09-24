Дівчина знайшла у бабусиній морозилці продукти майже 50-річної давності: що з ними сталося

Морозилка – дуже важлива та корисна у побуті річ, адже допомагає зберігати продукти корисними, якісними та смачними тривалий час. Проте деякі люди зловживають цим, залишаючи їжу занадто надовго, як от бабуся та дідусь користувачки тіктоку, на ім'я Неллі.

Вона опублікувала відео, в якому показала, що знайшла, коли розбирала холодильник своїх рідних. Бабуся та дідусь завбачливо продатували контейнери із замороженими продуктами, аби точно знати, як довго вони лежать у морозилці. Проте навряд чи вони планували зберігати їх майже півстоліття.

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Неллі знайшла коробки з яєчними жовтками 1998 року, вершкове масло 1992 року та м'ясний бульйон 1993 року. Крім того, у морозилці були ягоди – полуниця 1984 року, ожина 1972 року, чорниця 1997 року, журавлина у контейнері без дати та інші.

Тіктокерка була достатньо шокована своє знахідкою, але вирішила ще й дізнатися, що сталося із вмістом контейнерів за стільки років. Для цього вона дочекалася, поки продукти розморозяться. На її подив, ягоди відносно добре збереглися як на свій поважний вік, а от з іншими продуктами все було значно гірше. Бульйон мав жахливий запах, а жовтки мали текстуру м'якого вершкового масла.

Загалом 3 відео Неллі, присвячені морозилці бабусі та дідуся, зібрали 4,5 мільйона переглядів. Люди в коментарях були вражені побаченим:

"Уся ця їжа старша за мене, як це можливо";

"Неможливо уявити. Протягом усього мого життя, протягом усіх хороших днів і всіх поганих. Кожної ночі, коли я спав, і кожного дня, коли я працював. Ці ягоди увесь цей час були там";

"Скільки років цьому холодильнику, якщо у ньому були ягоди 1972 року?";

"Збережи це для генетичних досліджень";

"Пожертвуй їх для науки".

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