Вона опублікувала відео, в якому показала, що знайшла, коли розбирала холодильник своїх рідних. Бабуся та дідусь завбачливо продатували контейнери із замороженими продуктами, аби точно знати, як довго вони лежать у морозилці. Проте навряд чи вони планували зберігати їх майже півстоліття.

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Неллі знайшла коробки з яєчними жовтками 1998 року, вершкове масло 1992 року та м'ясний бульйон 1993 року. Крім того, у морозилці були ягоди – полуниця 1984 року, ожина 1972 року, чорниця 1997 року, журавлина у контейнері без дати та інші.

Тіктокерка була достатньо шокована своє знахідкою, але вирішила ще й дізнатися, що сталося із вмістом контейнерів за стільки років. Для цього вона дочекалася, поки продукти розморозяться. На її подив, ягоди відносно добре збереглися як на свій поважний вік, а от з іншими продуктами все було значно гірше. Бульйон мав жахливий запах, а жовтки мали текстуру м'якого вершкового масла.

Загалом 3 відео Неллі, присвячені морозилці бабусі та дідуся, зібрали 4,5 мільйона переглядів. Люди в коментарях були вражені побаченим:

"Уся ця їжа старша за мене, як це можливо";

"Неможливо уявити. Протягом усього мого життя, протягом усіх хороших днів і всіх поганих. Кожної ночі, коли я спав, і кожного дня, коли я працював. Ці ягоди увесь цей час були там";

"Скільки років цьому холодильнику, якщо у ньому були ягоди 1972 року?";

"Збережи це для генетичних досліджень";

"Пожертвуй їх для науки".

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