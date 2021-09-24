Она опубликовала видео, в котором показала, что нашла, когда разбирала холодильник своих родных. Бабушка и дедушка предусмотрительно продатировали контейнеры с замороженными продуктами, чтобы точно знать, как долго они лежат в морозилке. Однако вряд ли они планировали хранить их почти полвека.

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Нелли нашла коробки с яичными желтками 1998 года, сливочное масло 1992 года и мясной бульон 1993 года. Кроме того, в морозилке были ягоды – клубника 1984 года, ежевика 1972 года, черника 1997 года, клюква в контейнере без даты и другие.

Девушка была достаточно шокирована свое находкой, но решила еще и узнать, что произошло с содержимым контейнеров за столько лет. Для этого она дождалась, пока продукты разморозятся. К ее удивлению, ягоды относительно хорошо сохранились как на свой почтенный возраст, а вот с другими продуктами все было гораздо хуже. У бульона был ужасный запах, а у желтков – текстура мягкого сливочного масла.

В общем 3 видео Нелли, посвященные морозилке бабушки и дедушки, собрали 4,5 миллиона просмотров. Люди в комментариях были поражены увиденным:

"Вся эта еда старше меня, как это возможно";

"Невозможно представить. В течение всей моей жизни, в течение всех хороших дней и всех плохих. Каждую ночь, когда я спал, и каждый день, когда я работал. Эти ягоды все это время были там";

"Сколько лет этому холодильнику, если в нем были ягоды 1972 года?";

"Сохрани это для генетических исследований";

"Пожертвуй их для науки".

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